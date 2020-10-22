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10:20, 22 октября 2020 года Орловец узнал свой приговор за смерть женщины от побоев Мужчину осудили на 8 лет колонии строгого режима.





Кровавый эпизод произошел в прошлом январе. Нетрезвый орловец поссорился со своей знакомой. Вскоре конфликт перерос в избиение – женщина получила обширные травмы, от которых скончалась на месте преступления.

Фигуранта осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



