В Орловской области 116 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 15 971 факт заболевания COVID-19, скончались 290 человек.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 октября за сутки выявлено 116 новых случаев коронавируса. В данный момент в области борются с болезнью 2 472 человека.



Всего за период пандемии заразились 10889 орловцев, выздоровели – 8270. Количество смертей увеличилось до 147 случаев.