Главная » Новости



11:02, 22 октября 2020 года В УФСИН рассказали, сколько зарабатывают орловские заключенные Всего в местах не столь отдаленных работает 2 112 осужденных.





В среднем, сидельцы областных колоний получают 6 056 рублей. Товары, сделанные руками арестантов в этом году, были реализованы на 233 миллиона рублей с чистой прибылью в 28 миллионов 800 тысяч – сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.





Артём Ежаков



