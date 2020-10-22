четверг 22.10.2020 14:37:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:42, 22 октября 2020 года

«В газете был чем придется - и корректором, и переводчиком, и передовиком, и корреспондентом»

Заведующая музеем И.А. Бунина Инна Костомарова рассказала о жизни писателя в Орле.


Орел - литературная родина Бунина. Именно в Орле впервые печатались его произведения на страницах «Орловского вестника», здесь же вышел в свет первый сборник стихотворений. И именно в Орле молодой писатель встретил свою первую любовь. 
 
Накануне работа Инны Костомаровой «Орел в судьбе Бунина» (12+) получила «Специальную премию» литературного конкурса. На страницах издания подробно рассказывается о трех годах жизни Бунина в Орле, о страстных и непростых отношениях с первой любовью будущего классика Варварой Пащенко.

Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич встретилась с Инной Костомаровой и поздравила ее с победой.



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.