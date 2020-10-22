«В газете был чем придется - и корректором, и переводчиком, и передовиком, и корреспондентом»

Заведующая музеем И.А. Бунина Инна Костомарова рассказала о жизни писателя в Орле.

Орел - литературная родина Бунина. Именно в Орле впервые печатались его произведения на страницах «Орловского вестника», здесь же вышел в свет первый сборник стихотворений. И именно в Орле молодой писатель встретил свою первую любовь.



Накануне работа Инны Костомаровой «Орел в судьбе Бунина» (12+) получила «Специальную премию» литературного конкурса. На страницах издания подробно рассказывается о трех годах жизни Бунина в Орле, о страстных и непростых отношениях с первой любовью будущего классика Варварой Пащенко.



Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич встретилась с Инной Костомаровой и поздравила ее с победой.