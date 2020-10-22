Андрей Клычков снова рассказал и показал «Голубя Кантемира»

Фотоотчетом и ходом работ глава Орловской области поделился в соцсети.

Напомним, что работы на объекте оплачиваются из муниципальных, региональных и федеральных денег. Полное финансирование работ обошлось в 75 миллионов рублей, из которых 45 – государственный грант.

