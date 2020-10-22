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11:58, 22 октября 2020 года

Андрей Клычков снова рассказал и показал «Голубя Кантемира»

Фотоотчетом и ходом работ глава Орловской области поделился в соцсети.


Напомним, что работы на объекте оплачиваются из муниципальных, региональных и федеральных денег. Полное финансирование работ обошлось в 75 миллионов рублей, из которых 45 – государственный грант.
 

Как отметил Андрей Клычков, работы здесь идут с опережением графика и почти завершены. Из уже созданного выделяются арт-объекты, многофункциональное общественное пространство и освещение. Вскоре должны завершить укладку плитки. В рамках «Народного бюджета» – проекта, в котором сами жители решают, куда направить деньги – здесь обустраивают сквер Ленина, Дом Культуры, фасады и входы соседних зданий – следует из публикации губернатора в «ВКонтакте».


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Артём Ежаков
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