Андрей Клычков снова рассказал и показал «Голубя Кантемира»

Напомним, что работы на объекте оплачиваются из муниципальных, региональных и федеральных денег. Полное финансирование работ обошлось в 75 миллионов рублей, из которых 45 – государственный грант.
Как отметил Андрей Клычков, работы здесь идут с опережением графика и почти завершены. Из уже созданного выделяются арт-объекты, многофункциональное общественное пространство и освещение. Вскоре должны завершить укладку плитки. В рамках «Народного бюджета» – проекта, в котором сами жители решают, куда направить деньги – здесь обустраивают сквер Ленина, Дом Культуры, фасады и входы соседних зданий – следует из публикации
губернатора в «ВКонтакте».