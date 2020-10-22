Орловские спасатели вывели из леса трёх человек

Накануне они два раза выезжали на поиск потерявшихся в чащобе людей.

В обоих случаях люди сами попросили о помощи через сотовую связь. С помощью сигналов спецтехники удалось оперативно найти потерявшихся – в первый раз это была женщина, а во время второго выезда спасатели выступили навигатором для супружеской пары.



Сотрудники МЧС напоминают о мерах предосторожности при походе в малознакомую местность – предупредить родных и сказать, куда и по какому маршруту вы пойдете, удостоверьтесь, что в кармане лежит заряженный телефон, одевайтесь в приметную одежду.



Если вы все же заблудились, специалисты рекомендуют ориентироваться по инфраструктуре – линии и опоры ЛЭП, а также шум автодорог выведут вас к людям. Если это не помогло – свяжитесь со спасателями по номеру «101» , изложите ситуацию и четко выполняйте советы оператора. Главное, как отмечают спасатели, не впадать в панику – говорится в публикации сайта регионального МЧС.