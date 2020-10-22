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12:10, 22 октября 2020 года

Орловские спасатели вывели из леса трёх человек

Накануне они два раза выезжали на поиск потерявшихся в чащобе людей.


В обоих случаях люди сами попросили о помощи через сотовую связь. С помощью сигналов спецтехники удалось оперативно найти потерявшихся – в первый раз это была женщина, а во время второго выезда спасатели выступили навигатором для супружеской пары.
 
Сотрудники МЧС напоминают о мерах предосторожности при походе в малознакомую местность – предупредить родных и сказать, куда и по какому маршруту вы пойдете, удостоверьтесь, что в кармане лежит заряженный телефон, одевайтесь в приметную одежду.
 
Если вы все же заблудились, специалисты рекомендуют ориентироваться по инфраструктуре – линии и опоры ЛЭП, а также шум автодорог выведут вас к людям. Если это не помогло – свяжитесь со спасателями по номеру «101» , изложите ситуацию и четко выполняйте советы оператора. Главное, как отмечают спасатели, не впадать в панику – говорится в публикации сайта регионального МЧС.



Артём Ежаков
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