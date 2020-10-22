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12:15, 22 октября 2020 года Коронавирус: в Орле заболело больше 5 500 человек Ситуация остается под наблюдением регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





Сейчас COVID-19 обнаружен у 5564 жителей Орла, 1247 зараженных – в Орловском районе, 715 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 563 – в Ливнах, 329 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 236 − в Ливенском районе, 210 – в Дмитровском районе, 153 – в Новодеревеньковском районе, 141 – в Свердловском районе, 143 – в Хотынецком районе, 134 – в Кромском районе, 127 – в Покровском районе, 124 – в Малоархангельском районе, 123 – в Залегощенском районе, 96 − в Верховском районе, 126 – в Колпнянском районе, 89 – в Новосильском районе, 84 – в Должанском районе, 79 – в Глазуновском районе, 75 – в Шаблыкинском районе, 75 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 42 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе – сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.











Артём Ежаков



