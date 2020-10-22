Гиревой спорт открыл орловскую студенческую Спартакиаду

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12:35, 22 октября 2020 года
Гиревой спорт открыл орловскую студенческую СпартакиадуВсе участники – учащиеся профессиональных образовательных организаций региона.
Гири тягали порядка ста студентов из девяти учебных заведений области. В командном зачете особенно отличились ребята, представляющие Орловский техникум путей сообщений имени В. А. Лапочкина – из шести весовых категорий они победили в четырех. Вторую ступень на пьедестале завоевали спортсмены из Орловского технического колледжа, бронза осталась за студентами Орловского техникума агробизнеса и сервиса.
Дальше в повестке Спартакиады настольный теннис и спортивная скакалка, игры с мячом: волейбол, баскетбол и мини-футбол. Последний – только для парней, как и армрестлинг. Девушки посоревнуются в легкой атлетике.
Программа спортивного праздника рассчитана до конца следующего года.
Артём Ежаков