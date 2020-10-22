Гиревой спорт открыл орловскую студенческую Спартакиаду

Все участники – учащиеся профессиональных образовательных организаций региона.

Гири тягали порядка ста студентов из девяти учебных заведений области. В командном зачете особенно отличились ребята, представляющие Орловский техникум путей сообщений имени В. А. Лапочкина – из шести весовых категорий они победили в четырех. Вторую ступень на пьедестале завоевали спортсмены из Орловского технического колледжа, бронза осталась за студентами Орловского техникума агробизнеса и сервиса.



Дальше в повестке Спартакиады настольный теннис и спортивная скакалка, игры с мячом: волейбол, баскетбол и мини-футбол. Последний – только для парней, как и армрестлинг. Девушки посоревнуются в легкой атлетике.



Программа спортивного праздника рассчитана до конца следующего года.