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13:13, 22 октября 2020 года В Орле, возможно, появятся бюст Маргелова и улица Мерцалова Депутаты Орла одобрили установку в 909-м квартале бюста главнокомандующему ВДВ Василию Маргелову и переименование проезда на месте бывшей Полесской площади в центре города на улицу имени Анатолия Мерцалова.





Комитет на следующей сессии порекомендует депутатам принять данные предложения. Расходы по проектированию, изготовлению и установке бюста в сквере Героев-десантников взяла на себя общественная организация ветеранов ВДВ.

Екатерина Данилевская, начальник управления соцподдержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «Эти два вопроса будут вынесены на ближайшую сессию городского совета, и в случае положительного решения будут внесены изменения в действующие документы».





Антон Киселёв



