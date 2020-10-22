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13:29, 22 октября 2020 года Сегодня театр «Свободное пространство» официально открывает 44-й театральный сезон Сезон откроется премьерой, которая должна была состояться еще в конце марта – «Кармен. История Хосе». Это парафраз знаменитого рассказа Проспера Мериме. Поставила спектакль московский режиссер Виктория Печерникова. Вечером его впервые увидит орловский зритель, а накануне состоялся предпремьерный прогон.





Это первая в России постановка мюзикла по бессмертному произведению Мериме. У каждого героя несколько сольных арий. Автор текста - Мария Малухина, музыку написал артист Андрей Григорьев, который и сам занят в этом спектакле, он исполняет роль гимнаста Лукаса. По его признанию, это была одна из самых интересных работ. Это первая в России постановка мюзикла по бессмертному произведению Мериме. У каждого героя несколько сольных арий. Автор текста - Мария Малухина, музыку написал артист Андрей Григорьев, который и сам занят в этом спектакле, он исполняет роль гимнаста Лукаса. По его признанию, это была одна из самых интересных работ. Андрей Григорьев, артист театра «Свободное пространство», композитор: «Такого объема работа у меня была первая, и Вика Печерникова такой режиссер, что она заразит кого хочешь идеей, и невозможно было оторваться, писали вместе с ней, писали, придумывали, переделывали, ну вот, что-то получилось».

История любви Кармен и Хосе осовременена, но без точного времени действия. Словом, ревность, любовь, зацикленность на предмете страсти - вневременные понятия, особенно, когда появляется она, роковая красотка.

Лейтенант Хосе в исполнении Максима Громова сталкивается с невыносимой любовью и смертью. Кармен дарит надежду, завлекает, оглушает и последовательно ведет всех к роковой черте. Кармен в мужском костюме и с желтыми цветами в волосах совсем уж нетрадиционный образ. Но в какие бы одежды не рядилась любовь, свободная изначально, она не признает ни рамок, ни ограничений.

С режиссером Викторией Печерниковой, у театра вот уже несколько лет как сложился творческий тандем. Сергей Пузырёв, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «Из-за того, что Вика работает с большим количеством актеров, то, в общем-то, актеры все попали в ее театр. Ее собственный театр существует, все, кто с ней работают, начинают работать в ее театре, и весь театр работает на нее, и, я думаю, и сейчас, и в дальнейшем, мы не разочарованы. Пока то, что она делает, нам очень нравится».

Итак, с сегодняшнего дня на сцене «Свободного пространства» поселились самые, пожалуй, страстные литературные персонажи - Кармен и Хосе. Но поскольку любая история взята из жизни, этот сценический вариант только одна из версий знаменитой драмы о том, что всем ли на самом деле можно поступиться ради возможности любить и обладать.





Эва Стасюлевич



