Орловской областной прокуратуре снова пришлось расселять аварийный дом

Жильцы находились в постоянной опасности обрушения пять лет.

Аварийный многоквартирный дом № 25 по улице Чапаева в Нарышкино был признан таковым еще в 2015 году – износились конструкции строения. Ремонту оно не подлежало, только снос.



Тем не менее, мэрия муниципалитета не торопилась выкупать жилье трёх пострадавших семей. Дом надлежало освободить от жильцов до конца июня 2017 года, чего, разумеется, сделано не было.



Прокуратура провела проверку и инициировала судебное разбирательство, итогом которого стала покупка аварийных квартир – в настоящее время уже бывшие собственники аварийного жилья получили компенсацию.



А главе поселковой администрации за медлительность было объявлено предостережение – сообщает сайт областной прокуратуры.