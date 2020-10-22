четверг 22.10.2020 14:38:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:40, 22 октября 2020 года

Орловской областной прокуратуре снова пришлось расселять аварийный дом

Жильцы находились в постоянной опасности обрушения пять лет.


Аварийный многоквартирный дом № 25 по улице Чапаева в Нарышкино был признан таковым еще в 2015 году – износились конструкции строения. Ремонту оно не подлежало, только снос.
 
Тем не менее, мэрия муниципалитета не торопилась выкупать жилье трёх пострадавших семей. Дом надлежало освободить от жильцов до конца июня 2017 года, чего, разумеется, сделано не было.
 
Прокуратура провела проверку и инициировала судебное разбирательство, итогом которого стала покупка аварийных квартир – в настоящее время уже бывшие собственники аварийного жилья получили компенсацию.
 
А главе поселковой администрации за медлительность было объявлено предостережение – сообщает сайт областной прокуратуры.



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.