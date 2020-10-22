Орловская область получила еще 10 фельдшерско-акушерских пунктов

За минувшую неделю их ввели в эксплуатацию в 8 районах региона.

По одному новому объекту здравоохранения появилось в Болховском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Покровском, Свердловском и Сосковском и районах. Ещё 3 ФАПа получил Ливенский район. Таким образом, из 43 запланированных к сдаче в этому году фельдшерско-акушерских пунктов готовы 25.



Дополнительный пункт получит Кромской район. На это пойдут ранее сэкономленные деньги. Подрядчика на эту работу уже нашли – сообщает сайт областного правительства.