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14:15, 22 октября 2020 года Коронавирус лишил орловцев любви и радости бытия Одноименный праздник было решено отменить ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.





Мероприятие «Любовь и радость бытия» было приурочено к празднованию 150-летнего юбилея Ивана Алексеевича Бунина. Торжество должно было состояться сегодня в Историко-литературном сквере, но теперь оно переносится на более поздний срок, о котором будет сообщено дополнительно – сообщает сайт Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева.





Артём Ежаков



