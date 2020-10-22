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15:12, 22 октября 2020 года Ливенские педиатры просят родителей маленьких пациентов набраться терпения Очередь в кабинет к педиатрам увеличилась. И причина тому не только подъем простудных заболеваний и коронавирусной инфекции. Врачей стало меньше.





О непростой ситуации в детской поликлинике при Ливенской ЦРБ рассказали наши коллеги из ТК «Принт-ТВ». Они пообщались с зведующей медучреждением.



Татьяна Маматова, заведующая детской поликлиникой БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»: «Двое уволились, одна педиатр сломала ногу, одна заболела в отпуске и не вышла на работу. Осталось на сегодняшний момент три человека в строю - один в филиале, два здесь. Вести прием помогаю я и еще зам. главврача. Каждый врач-педиатр имеет еще пять-шесть дежурств по стационару. День работаем здесь, ночь дежурим и снова возвращаемся сюда».

Тем не менее, даже таким минимальным составом врачи пытаются оказать медицинскую помощь детям. В день каждому педиатру приходится принимать по полсотни ребятишек. Плюс к этому - вызовы. Педиатр посещает на дому порой около трех десятков пациентов при норме в шесть человек за смену.



Татьяна Маматова, заведующая детской поликлиникой БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»: «Пока принимаем всех, в вызовах не отказываем. Конечно, есть очереди, приходится ожидать, но другого выхода нет. Хочется обратиться к людям, чтобы они проявили понимание, терпение, потому что с врачами, а тем более педиатрами сейчас проблема по всей России. Никто нам сейчас не пришлет педиатров. Будем надеяться, что пройдет эта волна, и мы выдержим, выстоим».

Также ливенские медики отметили, что они не планируют вводить в систему выезд по вызову только к малышам до трех лет. Напротив, педиатры детской поликлиники рекомендуют родителям детей всех возрастов в условиях распространения коронавируса не приводить своих чад в медицинское учреждение с температурой, а приглашать в таких случаях врача исключительно на дом, не подвергая при этом риску заболевания ни медицинский персонал, ни других маленьких пациентов.





Орловское Информбюро



