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15:13, 22 октября 2020 года Продлен упрощенный порядок признания граждан инвалидами Сделано это в связи с эпидемической ситуацией. Касается упрощенный порядок тех, у кого срок переосвидетельствования наступает с октября этого года и по март следующего.





По информации Бюро медико-социальной экспертизы, упрощенный порядок позволяет автоматическое продление статуса инвалида и реабилитационных мероприятий на полгода и для детей и для взрослых.



Оксана Петрова, руководитель, главный эксперт ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России: «В случае изменения в состоянии здоровья гражданина или необходимости изменения в ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, в том числе по обеспечению техническими средствами реабилитации, необходимо направление на медико-социальную экспертизу. И освидетельствование будет произведено без личного присутствия гражданина – заочно».

Если человеку в этот период исполнилось 18 лет, то ему будет установлена группа инвалидности, основанная на данных его последнего освидетельствования. Очный прием возможен, если гражданин обжалует решение Бюро МСЭ и пожелает очной встречи со специалистами ведомства.





Елена Литинская



