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15:35, 22 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Ковид-статистика остается сложной. Сейчас от коронавируса лечатся около 2,5 тысяч орловцев. Повлияет ли это на сегодняшние решения оперативного штаба?



- Сегодня литературное сообщество страны отмечает 150-летие Ивана Бунина. В Орле писателю посвятили несколько праздничных мероприятий.



- Отложенную премьеру зрители все-таки дождались. Сегодня «Свободное пространство» открывает 44-й театральный сезон - бессмертной «Кармен».



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