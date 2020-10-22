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15:59, 22 октября 2020 года Детскому парку Орла добавят освещения Дополнительные световые опоры установят в переулке Почтовом.





Вопрос рассмотрели на заседании комитета по строительству и перспективному развитию орловского горсовета.



Как отметил и.о. главы администрации Орла Олег Минкин, в рамках благоустройства Детского парка осталось отремонтировать административное здание, укрепить склоны и завершить наладку системы освещения. Сейчас решается вопрос установки освещения в пер. Почтовом вдоль многоквартирных домов, затем дополнительные фонари появятся и со стороны общественной территории, сообщает сайт мэрии Орла.





Орловское Информбюро



