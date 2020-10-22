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16:01, 22 октября 2020 года В медучреждениях Орловской области развернуты еще 154 койки для COVID-пациентов Об этом сообщил руководитель областного депздрава Иван Залогин.





По словам Залогина, в настоящее время в лечебных учреждениях региона развернуты 1256 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в строй введены два корпуса: в Плещеевской (78 коек) и Покровской (40 коек) районных больницах. Планируется, что коечный фонд в Покровской ЦРБ будет увеличен. Где развернуты дополнительные 36, на портале не уточняется.



По информации Залогина, ведется работа по подготовке корпуса Кромской ЦРБ. Он будет сдан в эксплуатацию в максимально короткие сроки. Уже завтра на объекте начнутся работы по подводке кислорода. Необходимый инструктаж по работе с COVID-пациентами проходит медицинский персонал.





Орловское Информбюро



