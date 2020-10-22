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17:29, 22 октября 2020 года Заболеваемость внебольничными пневмониями в Орловской области увеличилась на 4,7% Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





На прошлой неделе на территории региона зарегистрировано 405 случаев внебольничной пневмонии, на предыдущей неделе было зарегистрировано 387 случаев.



Зарегистрировано также 195 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-19, что на 14 случаев больше, чем за предыдущую неделю, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



