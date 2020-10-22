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17:56, 22 октября 2020 года В Орловской области больных коронавирусом школьников больше, чем дошколят Данные озвучил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





На прошлой неделе среди учащихся образовательных учреждений зарегистрирован 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекции (предыдущая неделя – 60 случаев); среди воспитанников детских садов – 10 случаев (предыдущая неделя – 8 случаев).



Очагов групповой заболеваемости в образовательных учреждениях области не зарегистрировано.



Случаи новой коронавирусной инфекции среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений зарегистрированы в Орле, Троснянском, Орловском, Дмитровском, Малоархангельском, Ливенском и Покровском районах.



На прошлой неделе были закрыты на карантин классы и группы в связи с заболеванием COVID-19 учащихся и воспитанников в 34 классах 40 школ и в 4 группах 4 детских садов. В 21 образовательном учреждении введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией инфекции у работников.



Кроме того, зарегистрировано 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией у студентов средних и высших образовательных учреждений. В 7 учреждениях введен карантин, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



