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18:17, 22 октября 2020 года В Орле на ярмарках выходного дня составили 28 протоколов на нарушителей эпидпорядка Об этом сообщил руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.





С 12 по 19 октября административные комиссии проверили 8 978 организаций и 39 ярмарок. За этот период 142 раза были применены меры реагирования в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических правил, из них 86 раз эти меры были применены совместно с полицией и Управлением Роспотребнадзора по Орловской области.



Дополнительные контрольные мероприятий были проведены 17-18 октября на ярмарках выходного дня в Орле. В итоге было применено 53 меры реагирования, в том числе 28 протоколов. 74% из них применены в отношении покупателей и 26% в отношении продавцов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



