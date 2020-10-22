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18:19, 22 октября 2020 года Сегодня Орел вместе со всем литературным миром отпраздновал юбилей Ивана Бунина Первый русский лауреат Нобелевской премии, поэт и прозаик, певец природы и знаток человеческой души - Бунин навсегда увековечил наш город в своих произведениях. И сегодня, в день рождения писателя, на его литературной родине весь день говорили только о юбиляре.





На стихи Ивана Бунина написано более 50 музыкальных произведений. Часть этих песен и романсов прозвучала сегодня на открытом воздухе. Праздник, посвященный юбилею писателя, начался в 12 часов у подножия его памятника. Организовал необычный литературно-музыкальный пленэр областной центр культуры. Были представлены десятки программ.



Бунинское слово о смысле жизни, о счастье, о встречах и разлуках трогательно и чисто звучало с высокого берега Оки - как напоминание, что писатель, который для многих стал только бронзой памятника, был очень ярким, сложным человеком, с удивительным литературным талантом. Пленэр у памятника продолжался до шести часов вечера.



В музее Бунина сегодня открылась выставка, где представили уникальные подлинные экспонаты, в том числе личные вещи, отражающие мир увлечений писателя - путешествия, книги, музыка. Здесь же, в музее писателя, сотрудники почты организовали спецгашение открытки, и этот уникальный сувенир многие могли оставить на память, потому что 150-летний юбилей писателя делает его раритетным.



Также сегодня в селе Подбелевец Мценского района освятили поклонный крест. Он был установлен в память о Георгиевском храме, который в 1799 году был построен на средства помещика Федора Бунина, предка писателя.



А в Орле, ближе к середине дня, гостей встречали в орловской библиотеке имени Бунина на выставках. Уникальный фотопроект по мотивам сборника «В темноте» представили одновременно и у нас, и в столице. Съемки прошли в локациях библиотеки. На фотографиях - литературные персонажи. Автор проекта - Анна Харитонова.



Кроме того, гостей пригласили на литературный вернисаж. Орловцы также смогли увидеть прижизненные издания классика, которые хранятся в Бунинке, они заняли несколько стеллажей. А еще в этом году, библиотека выкупила редкую и дорогую, но уже современную книгу.



Юлия Жукова, заместитель директора областной научной библиотеки им. И.А. Бунина: «Цену озвучивать страшно - 12 тысяч. С серебряным обрезом и серебряной медалью, называется «Ваш Бунин». Издана она в Москве издательским домом «Классика».

И еще одна книга, приуроченная к юбилею, вышла из печати. Ее написала заведующая бунинским музеем Инна Костомарова, которая тридцать лет собирала материал. Несколько глав посвящены местам в Орле, где, теперь уже доподлинно известно, бывал писатель, и, конечно, истории его первой любви к Варваре Пащенко, и становлению как писателя и поэта.



В череде юбилейных мероприятий не стоит забывать о том, что Бунин был и остается не только великим классиком русской литературы, но и глубоко порядочным человеком. Мало кто знает, что часть своей Нобелевской премии в размере 120 тысяч швейцарских франков он пожертвовал малоимущим, а во время Великой Отечественной войны в своем доме в Альпах прятал евреев и ни разу не согласился на сотрудничество, предложенное фашистами.



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Эва Стасюлевич



