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18:46, 22 октября 2020 года

Владимир Путин: «С самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность – жизнь и безопасность людей»

Сегодня глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».


 Владимир Путин: «В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность – жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей, порой драматичной историей. Вы знаете, если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в ХХ веке – у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи.
Поэтому мы делали всё, чтобы сберечь здоровье и жизни граждан, помочь и родителям, и детям, людям старших поколений, тем, кто потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб экономике, поддержать миллионы предпринимателей, которые ведут своё небольшое дело или семейное предприятие».



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