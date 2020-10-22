Главная » Новости



18:46, 22 октября 2020 года Владимир Путин: «С самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность – жизнь и безопасность людей» Сегодня глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».





Владимир Путин: «В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность – жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей, порой драматичной историей. Вы знаете, если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в ХХ веке – у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи. Поэтому мы делали всё, чтобы сберечь здоровье и жизни граждан, помочь и родителям, и детям, людям старших поколений, тем, кто потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб экономике, поддержать миллионы предпринимателей, которые ведут своё небольшое дело или семейное предприятие».





Орловское Информбюро



