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18:47, 22 октября 2020 года

Владимир Путин отметил ценность взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие людей, во время пандемии

Президент России участвует в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».


Владимир Путин: «Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было представить, что в технологически продвинутом, нашем XXI веке, даже в самых благополучных, состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не такой уж и страшной угрозой. А жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, с её, подчас, фантастическими достижениями. Оказалось, что не менее, а может, и гораздо важнее, другое – организация и доступность системы массового здравоохранения. Ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие людей – вот что оказалось важно. Ответственность, собранность и честность власти, её готовность воспринять запрос общества и одновременно чётко, аргументированно объяснить логику и последовательность принимаемых мер, чтобы не дать страху побороть и разобщить общество, а напротив вселить уверенность, что как бы ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания».

Также президент признался, что испытывает чувство гордости за Россию и россиян.

Владимир Путин: «Честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное».

Владимир Путин в частности отметил, что гордится российскими врачами, медсестрами, работниками скорой медицинской помощи и «всеми, без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения».


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