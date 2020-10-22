Главная » Новости



18:52, 22 октября 2020 года В Орловской области соблюдение масочного режима в общественных местах и в транспорте может перестать быть рекомендацией Сделать это обязательным условием сегодня правовому блоку поручил губернатор на заседании регионального оперативного штаба.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не просто рекомендовать, а запретить. Это, с одной стороны, создаст нам возможность более жестко и оперативно реагировать как в отношении руководства предприятий - как транспортных, так и сферы услуг, так и принимать меры в отношении масочных нигилистов».

Это решение от части продиктовано результатами опроса, который проводится среди вновь заболевших коронавирусом. Выяснилось, что 80% из них игнорировали использование масок, перчаток и дезсредств. Не в должной мере санэпидтребования соблюдаются и в ночных увеселительных заведениях и объектах общепита. Потому, согласно решению оперштаба, работать они теперь могут только до 23:00. В больницах области за последнюю неделю развёрнуто 154 новые ковидные койки, всего их в регионе сейчас 1256. Свободных мест - 107. Также из-за непростой эпидобстановки принято решение о возвращении некоторых ограничений в сами медучреждения.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы выходим с предложением о временном прекращении оказания плановой медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, так как необходимо, в том числе, привлекать медицинский персонал, усиливать амбулаторное звено, а также по вопросу ограничения и прекращения проведения плановой диспансеризации, профилактических медицинских осмотров в связи со значительным ростом заболеваемости населения как ОРВИ, так и новой коронавирусной инфекцией».





Антон Киселёв



