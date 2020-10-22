В России нет необходимости возврата к режиму нерабочих дней, которые объявлялись весной

|
|
|Главная » Новости
19:30, 22 октября 2020 года
В России нет необходимости возврата к режиму нерабочих дней, которые объявлялись веснойОб этом сегодня заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы государства, пандемия серьезно изменила все сферы жизни. Но уже сейчас в стране восстанавливается перерабатывающая промышленность и экспорт, АПК показывает неплохие результаты.
Глава государства отметил, что в ситуации с коронавирусом российская медицина сработала эффективно.
Владимир Путин: «Сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами».
Орловское Информбюро