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19:32, 22 октября 2020 года Сегодня в частном секторе на улице Ляшко в Орле произошел пожар Пламя из гаража перекинулось на жилой дом.





В итоге гараж выгорел полностью, огонь уничтожил и легковой автомобиль. В доме пострадало мансардное помещение. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.





Надежда Невматулина



