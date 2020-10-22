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19:34, 22 октября 2020 года Депутаты Орла заступились за ярмарки выходного дня Вопрос обсуждался сегодня на профильном комитете горсовета.





Народные избранники высказались против переноса торговли с Комсомольской площади и площади Жукова. Предложения администрации города депутаты еще раз рассмотрят в ноябре.





Надежда Невматулина



