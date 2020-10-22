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21:20, 22 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Как остановить коронавирус в регионе, обсуждали сегодня на региональном штабе.



- Орел вместе со всем литературным миром отпраздновал юбилей Ивана Бунина.



- В регионе с начала года введены в эксплуатацию 25 новых ФАПов.



- Депутаты Орла сегодня заступились за ярмарки выходного дня.



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