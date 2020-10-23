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06:37, 23 октября 2020 года Прием в МФЦ ведется по предварительной договоренности Прийти к специалисту можно лишь в том случае, если оформить документ через электронные ресурсы невозможно.





И в главном офисе, и во всех отделениях на прием можно прийти по предварительной записи и строго соблюдая правила безопасности. Посетители допускаются только при наличии средств индивидуальной защиты – масок или респираторов. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Планировать свой визит нужно таким образом, чтобы прийти не ранее чем за 10 минут до приема. Номера, по которым можно записаться к специалисту - указаны на сайте МФЦ.





Мария Семак



