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07:40, 23 октября 2020 года Первые новобранцы из Орла отправились к месту службы Как отметили в военном комиссариате, осенняя призывная кампания проходит строго в соответствии с требованиями эпидемиологической обстановки.





Всех призывников проверили при помощи экспресс-теста на наличие коронавирусной инфекции, снабдили медицинской маской и дезинфицирующими средствами. По прибытии в часть, они в течение 14 дней будут находиться на карантине. Из областного центра этой осенью в армию уйдут 130 юношей. Большинство отправятся в Западный военный округ.





Мария Семак



