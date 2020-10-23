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08:42, 23 октября 2020 года Сегодня орловские футболистки примут на своем поле команду из Пензы Команда соперниц называется «Лагуна».





Орловские футболистки встретятся представительницами школы олимпийского резерва. С ними наши спортсменки проведут две игры - в рамках высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. Сегодня матч начнется в 18 часов. Завтра, 24 октября, - в 12:30. Турнир проходит без зрителей, но посмотреть игры можно - будет вестись онлайн-трансляция в социальных сетях, в группе нашей команды.





Анастасия Дорохова



