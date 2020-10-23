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09:23, 23 октября 2020 года Орловской паллиативной службе необходима помощь благотворителей Паллиативная служба, которая оказывает бесплатную помощь тяжелым и безнадежным больным, работает в Орле уже почти три года. За это время медсестрами хоспис-центра было сделано почти пять тысяч патронажных выездов. Действует бесплатная социальная поддержка. Однако чтобы паллиативная служба продолжала работать, ей самой необходима наша помощь.





В борьбе с болезнью и старостью многие опускают руки. И это не только страх за близких, но и абсолютное неумение справиться с ситуацией. Как помыть тяжелобольного? Как накормить? Как оказать помощь? Пациентов паллиативной службы редко удается вылечить. Но сделать жизнь тяжелых пациентов комфортной - возможно.



Ежемесячно на патронаже у медиков паллиативной службы находится 75-80 пациентов. Почти за три года работы за помощью обратились более пятисот человек. Служба работает с 9:00 до 18:00. Позвонить можно по телефонам 54-22-01 и 8 915 500 3434. Всю информацию можно уточнить на официальном сайте.



В хоспис-центре бесплатно можно взять в аренду кровати, ходунки и другое необходимое оборудование. Оказывают в центре не только медицинскую, но и социальную поддержку - сотрудники могут помыть окна, сходить в магазин. В декабре месяце планируется расширение штата.



«Кто если не мы?». Эти слова часто повторяет своим сотрудником создатель службы и ее руководитель Александр Лебедев. Даже в самые карантинные и пандемичные времена здесь не бросают своих пациентов.



Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения: «Концепция, которой мы придерживаемся, это, конечно, оказание помощи на дому, но совместно с департаментом здравоохранения, и в связи с тем законодательством, которое обновилось год назад, мы разработали систему совместную взаимодействия между департаментом здравоохранения и нашей некоммерческой организацией».

Функции разделили. Врачебная и специализированная помощь оказывается государственными организациями, а сестринский уход взяла на себя паллиативная служба.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «У нас в регионе созданы теплые и конструктивные взаимоотношения с некоммерческой организацией, которая давно работает на ниве паллиативной помощи, оказании ее, и они уже заслужила достаточно доброе имя и определенную репутацию».

В планах Александра Лебедева создать в Орле полноценный хоспис. Помещение для него есть, но пока это единственный ресурс. Его Фонд выиграл уже три президентских гранта, но все средства уходят на зарплату медикам. Бесплатные лекарства, средства для ухода и оборудование – это помощь благотворителей.



Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения: «Хотелось бы, конечно, выразить огромную благодарность тем людям, которые нам помогают, тем организациям, которые нам помогают, только благодаря тому, что их помощь существует, у нас есть все инструменты для оказания помощи людям тяжело больным».

В списке помощников хоспис-центра Богоявленская церковь Орла. Не даром на входе в храм написано: «Вера без дела мертва есть».



Паллиативная служба нужна своим пациентам каждый день, а самой службе – постоянная поддержка благотворителей. Круговорот добра в мире не должен иссякать. Сказано: делай добро и бросай его в воду, и однажды оно вернется к тебе или твоим детям.





Елена Литинская



