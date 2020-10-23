Прокуратура объявила о незаконности отмены орловских ярмарок

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10:19, 23 октября 2020 года
Прокуратура объявила о незаконности отмены орловских ярмарокРечь идет о торговых местах на площадях Жукова и Комсомольской.
По результатам проверки областного надзорного органа, план размещения ярмарок, принятый мэрией, является незаконным. Отменив ярмарочные площадки на площадях Жукова и Комсомольской, чиновники администрации не разработали альтернативные торговые места, а также не проанализировали свое решение.
В связи с выявленными нарушениями постановление орловской мэрии аннулировано – отмечено в сообщении областной прокуратуры.
Артём Ежаков