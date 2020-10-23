Прокуратура объявила о незаконности отмены орловских ярмарок

Речь идет о торговых местах на площадях Жукова и Комсомольской.

По результатам проверки областного надзорного органа, план размещения ярмарок, принятый мэрией, является незаконным. Отменив ярмарочные площадки на площадях Жукова и Комсомольской, чиновники администрации не разработали альтернативные торговые места, а также не проанализировали свое решение.



В связи с выявленными нарушениями постановление орловской мэрии аннулировано – отмечено в сообщении областной прокуратуры.