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10:45, 23 октября 2020 года Антитела к COVID-19 имеют больше 3 тысяч орловцев В процентном соотношении это 14,3% от всего объема исследований.





Проверке подверглись 21 540 образцов, наличие антител подтвердилось у 3 086 человек.

Количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию приближается к четверти миллиона – на данный момент взято 228,7 тысяч проб.

Коронавирусная статистика по региону пока не позволяет говорить о послаблении ограничительных мер. Коэффициент распространения инфекции в области на данный момент составляет 1,15. Поэтапное снятие ограничений допускается при показателе не больше единицы – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



