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10:49, 23 октября 2020 года В Орловской области зарегистрировано 117 новых случаев коронавируса Всего за период пандемии заразились 11 006 орловцев, выздоровели – 8 287.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2 572 человека.

За сутки COVID-19 победили 17 жителей региона, количество смертей не изменилось – летальный исход зафиксирован 147 раз.

Всего в стране за сутки выявлены 17 340 новых заболевших COVID-19, 11 263 гражданина выздоровели от болезни, скончались 283 человека.





Артём Ежаков



