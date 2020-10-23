Орловские депутаты озаботились сквером возле «Октября»

В городском совете прозвучало предложение вернуть озеленение на участке земли рядом с бывшим кинотеатром.

Место, судьбу которого обсудили депутаты, является муниципальной собственностью и землей историко-культурного назначения. Сейчас там незаконно и без разрешительной документации обустроена парковка, что резко осудили слуги народа – они бы хотели видеть на этом месте сквер, который их коллеги решили разбить ещё пятнадцать лет назад.



В итоге, депутаты не одобрили строительство автостоянки, потребовали восстановить озеленение и предложили чиновникам наказать виновных в неправильном управлении городским имуществом. Комитет по строительству ещё вернется к этому вопросу в ноябре – сообщает сайт городского совета.