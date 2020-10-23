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12:05, 23 октября 2020 года В Орле появился Фонд защиты детей Уже состоялось первое учредительное собрание.





Общероссийская общественная организация была создана в начале октября Указом президента. Его учредителем является Министерство просвещения России.

На собрании приняли устав, выбрали совет в составе семи человек, а также ревизора. Председателем Фонда единогласно избрали Ирину Пашкову - руководителя реготделения всероссийского детского фонда. В отличие от него Фонд защиты детей будет финансироваться за счет государства, через Министерство просвещения.

Ирина Пашкова, председатель регионального отделения общественной организации «Фонд защиты детей»: «Создание фонда свидетельствует о повышения ответственности государства за решение вопросов детства. Это своего рода консолидация сил государства и институтов гражданского общества по вопросам защиты детства и обеспечению условий всестороннего развития детей».





Татьяна Тимохина



