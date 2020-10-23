пятница 23.10.2020 13:21:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:10, 23 октября 2020 года

Орловцы могут получить персональный цифровой сертификат

Орловская область вошла в число 48 регионов страны, которые стали участниками программы предоставления жителям персональных цифровых сертификатов. Они дают возможность переобучиться и повысить свою квалификацию по направлению от робототехники до интернет-маркетинга в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».


Получить сертификат может любой житель региона старше 18 лет, если есть постоянная или временная прописка и среднее профессиональное или высшее образование. Ограничений по количеству поданных заявок нет. Минимальный курс обучения 72 часа. В этом году планируют переобучить 33 тысячи человек. Сама же программа повышения квалификации рассчитана до 2024 года. 
 
Для того чтобы получить сертификат, надо зарегистрироваться на портале Цифровой сертификат.рф, указать свои данные и заполнить анкету.

Обучение полностью бесплатное. Оплата идет за счет средств федеральной программы «Кадры для цифровой экономики», сообщили в региональном департаменте информационных технологий.



Анна Вайсергисер
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.