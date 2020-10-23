Орловцы могут получить персональный цифровой сертификат

Орловская область вошла в число 48 регионов страны, которые стали участниками программы предоставления жителям персональных цифровых сертификатов. Они дают возможность переобучиться и повысить свою квалификацию по направлению от робототехники до интернет-маркетинга в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Получить сертификат может любой житель региона старше 18 лет, если есть постоянная или временная прописка и среднее профессиональное или высшее образование. Ограничений по количеству поданных заявок нет. Минимальный курс обучения 72 часа. В этом году планируют переобучить 33 тысячи человек. Сама же программа повышения квалификации рассчитана до 2024 года.



Для того чтобы получить сертификат, надо зарегистрироваться на портале Цифровой сертификат.рф , указать свои данные и заполнить анкету.



Обучение полностью бесплатное. Оплата идет за счет средств федеральной программы «Кадры для цифровой экономики», сообщили в региональном департаменте информационных технологий.