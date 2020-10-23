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12:15, 23 октября 2020 года Сайты орловских школ переходят на единую платформу Все интернет-ресурсы образовательных учреждений приведут к единому интерфейсу. Найти их и пользоваться ими станет проще, в том числе и на мобильных устройствах.







В Орловской области уже запустили единую платформу, где разместятся сайты всех региональных школ. Она называется «Цифровая образовательная среда Орловской области» . После того, как сайты школ будут перенесены на новую платформу, к ним присоединятся и детские сады. Руководство образовательных учреждений оповещено. Сотрудники обучены всем нюансам переноса информации. Переход стартовал. Сергей Свободский, главный инженер - начальник отдела разработки цифровых технологий ОРЦОКО: «Выданы логины, пароли непосредственным пользователям от образовательных организаций, проведено обучение всех образовательных организаций в настоящий момент общего образования, которые в настоящий момент осуществляют перенос данных со своих сайтов, которые у них были до этого на единую платформу. Для пользователей эта платформа станет удобнее тем, что будет известно, где в одном месте найти всю информацию о любой интересующей образовательной организации».





Анна Вайсергисер



