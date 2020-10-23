Коронавирус: распространение по территории Орловской области

Ситуация остается под наблюдением регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.

За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 5 625 жителей Орла, 1 258 зараженных – в Орловском районе, 720 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 570 – в Ливнах, 331 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 238 – в Ливенском районе, 222 – в Дмитровском районе, 153 – в Новодеревеньковском районе, 143 – в Свердловском районе, 145 – в Хотынецком районе, 137 – в Кромском районе, 128 – в Покровском районе, 125 – в Малоархангельском районе, 124 – в Залегощенском районе, 97 − в Верховском районе, 126 – в Колпнянском районе, 90 – в Новосильском районе, 86 – в Должанском районе, 81 – в Глазуновском районе, 76 – в Шаблыкинском районе, 75 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 42 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе на данный момент заболели 11 006 человек, выздоровели – 8 287, болезнь активна у 2 572 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.





