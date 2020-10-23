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12:53, 23 октября 2020 года Шаховская школа признана одной из лучших сельских школ России В прошлом году Шаховскую среднюю общеобразовательную школу, которая находится в Кромском районе Орловской области, отметили на Всероссийском конкурсе. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» здесь открыли центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».





В школьной столовой не только ученики младших классов, но и старшеклассники едят бесплатно. Ведь большая часть овощей и фруктов выращены ими же на пришкольном участке. Фруктовому саду уже 50 лет, и каждый год он пополняется новыми саженцами. Да и огород не маленький. Но – не хлебом единым.

Знаменита школа и своим ансамблем «Солнечные лучики». Название ребята придумали сами, а в качестве атрибутов выбрали желтые галстуки. И хотя ансамблю всего три года, его уже знают и любят не только в Шахово.

Светлана Гулина, учитель музыки, руководитель ансамбля «Солнечные лучики»: «Нас знают и в районе, и в области. Мы и конкурсанты, и лауреаты, и победители всероссийских конкурсов».

В школе работают прекрасные педагоги, которые помогают ребятам добиваться успехов в учебе, творческих конкурсах и спорте. Грамоты и кубки тому подтверждение. Обо всех достижениях директор школы рассказала в Санкт-Петербурге, на форуме «100 лучших школ России» и привезла из города на Неве диплом, золотую медаль и почетный знак «Директор года». Шаховская школа стала победителем в номинации «Лучшая сельская школа». Елена Амеличкина, директор Шаховской средней общеобразовательной школы: «Я рассказывала о наших школьных традициях, о том, чем мы живем и дышим. Мое выступление и рассказ о школе были признаны одними из лучших». А теперь о своей школе ребята могут не только рассказывать, но и показывать ее с высоты птичьего полета с помощью дронов. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» на базе Шаховской школы открыли центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Теперь в школе есть кабинет, оснащенный современными ноутбуками с сенсорным экраном, смартдоской, 3D-принтером. Ребята постарше осваивают квадрокоптеры. Уроки информатики благодаря этому кабинету реально изменились, как и интерес к предмету. А значит в школе могут появиться новые поводы для гордости за достижения. В следующем году коллектив планирует снова участвовать в конкурсе «100 лучших школ России», а в этом - подали документы на участие в областном конкурсе «Школа года».





Татьяна Тимохина



