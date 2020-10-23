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12:58, 23 октября 2020 года Орловцев первыми обеспечили чистой водой Среди всего Центрального федерального округа, наш регион первым в этом году завершил одноимённую программу.





Более качественной вода поступила в дома более чем 3 тысяч 200 орловцев – помогло строительство водопровода по улице Высоковольной на 53 миллиона 800 тысяч рублей. При монтаже этого инфраструктурного сооружения даже удалось сэкономить – первоначальная цена работ составляла около 65 миллионов.

В следующем году в рамках программы построят ещё один водопровод – от Авиационной до Генерала Родина. На это выделено почти 80 миллионов. А к 2024 году регион получит три водоочистные станции. Две из них появятся в областной столице – на Окском и Комсомольском водозаборных узлах, ещё одна – в Кромах, сообщает региональный информационный сайт.



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В следующем году в Орле появится новый водопровод





Артём Ежаков



