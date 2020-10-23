Главная » Новости



13:05, 23 октября 2020 года В Орле ограничили движение автомобилистов в двух местах Причиной стал ремонт аварийной канализационной сети.





Как сообщает пресс-служба орловской мэрии, неудобства для водителей продлятся до 20 ноября. Ограничения коснутся участка в районе дома № 384 по Комсомольской и пересечения Автовокзальной и переулка Дарвина.





Артём Ежаков



