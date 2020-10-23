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13:10, 23 октября 2020 года Орловские экспортёры заявят о себе на федеральном уровне Сразу три орловские компании прошли в финал всероссийского конкурса «Экспортёр года». На отборочном этапе по Центральному Федеральному округу призёрами стали АО «Протон-Электротекс», ООО «Фригогласс Евразия», ООО «ТД «Эксперт-Кабель».





«Протон-Электротекс» выпускает силовые полупроводники для электромобилей, поездов, промышленных роботов и другой инновационной продукции. «Фригогласс Евразия» является производителем витрин-холодильников. Торговый Дом «Эксперт-Кабель» продаёт орловскую кабельную продукцию крупным предприятиям энергетики, нефтегазовой, нефтехимической, строительной и других отраслей, как на территории России, так и далеко за ее пределами.

Подготовкой орловских предприятий к участию в федеральном конкурсе занимался Орловский региональный центр поддержки экспорта. Центр ежегодно проводит региональный этап конкурса «Экспортёр года» среди малого и среднего бизнеса Орловской области. Всероссийский конкурс организует АО «Российский экспортный центр» (государственный институт поддержки несырьевого экспорта). События проходят в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» специально для поддержки и развития отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт.

Подведение итогов и церемония награждения пройдет 14 ноября на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победителей финала федерального этапа конкурса выберут среди 82 российских компаний. Все финалисты - это лидеры промышленного, аграрного и потребительского сектора, которые по отдельности завоёвывают разные экспортные ниши, а вместе формируют имидж и репутацию отечественной продукции за рубежом. Успехи орловских экспортёров – это не только расширение рынков сбыта конкретных предприятий, но и укрепление экономики всего региона.



Желаем нашим компаниям победы!



Результаты будут опубликованы на сайте: Подведение итогов и церемония награждения пройдетна международном экспортном форуме «Сделано в России». Победителей финала федерального этапа конкурса выберут среди 82 российских компаний. Все финалисты - это лидеры промышленного, аграрного и потребительского сектора, которые по отдельности завоёвывают разные экспортные ниши, а вместе формируют имидж и репутацию отечественной продукции за рубежом. Успехи орловских экспортёров – это не только расширение рынков сбыта конкретных предприятий, но и укрепление экономики всего региона.Желаем нашим компаниям победы!Результаты будут опубликованы на сайте: export57.ru





Орловское Информбюро



