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14:48, 23 октября 2020 года В Орловской области столкнулись и сгорели грузовик и легковушка ДТП произошло сегодня утром, в районе 8:30.





Обстоятельства аварии пока остаются неизвестными. Всё произошло на 174 километре автодороги Р-92 Орел - Калуга.



К счастью, обошлось без пострадавших. В ликвидации последствий столкновения принимали участие сотрудники 14 пожарно-спасательной части – говорится в оперативной сводке областного МЧС.





Артём Ежаков



