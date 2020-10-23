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14:50, 23 октября 2020 года Орловчанка проиграла своему сыну в суде Причиной иска женщины стала компенсация расходов за предыдущее разбирательство с чадом.





История конфликта началась летом прошлого года. Мужчина обратился в один из районных судов Орла с заявлением о возбуждении в отношении матери уголовного дела. Причиной послужил конфликт между родственниками. У истца было такое право – законом предусмотрена подача заявлений по ряду преступлений напрямую в суд. Это называется уголовным делом частного обвинения.



Для защиты в суде женщина наняла адвоката. Его услуги стоили ей 70 тысяч рублей, но юридическая помощь особо не понадобилась – сын отозвал дело, они с матерью помирились.



После этого стороны поменялись местами. Мать подала на сына в суд с целью компенсации услуг адвоката и морального вреда, который она оценила в 10 тысяч рублей.



Впрочем, судебная инстанция не нашла оснований удовлетворить иск – заявление сына подано правомерно и обосновано, не содержало лжи и умысла причинить женщине вред.



В итоге, суды обеих инстанций отказали женщине в компенсации – сообщает сайт Северного районного суда Орла.





Артём Ежаков



