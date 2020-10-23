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14:52, 23 октября 2020 года Житель Брянска получил срок за обман ветерана Суд в Орловской области назначил мужчине два года колонии-поселения.





Эпизод мошенничества произошел в Хотынце. Осуждённый представился социальным работником и убедил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны и труда в том, что ей положена ежемесячная доплата к пенсии. За свою «помощь» в её получении он попросил деньги. Обманутая бабушка отдала злоумышленнику 23 тысячи рублей.



К счастью, потерю пожилой женщине возместили, а у злоумышленника ещё есть шанс оспорить приговор – вынесенный Хотынецким районным судом вердикт пока не вступил в законную силу, сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



