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14:54, 23 октября 2020 года Корреспондент ГТРК «Орел» Ольга Борисова стала лауреатом фестиваля «Человек и вера» Фестиваль проходил в седьмой раз.





На конкурс было прислано 149 телевизионных и радиопрограмм из 44 регионов России - от Сахалина до Пскова. В финал вышли 28 работ. В связи с ограничительными мерами подведение итогов фестиваля прошло в онлайн-режиме. Наша коллега была отмечена за программу «Русский путешественник: Игорь Скикевич» в номинации «Герой нашего времени».





Орловское Информбюро



