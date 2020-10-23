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16:03, 23 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 117 за последние 24 часа. Общее количество ковид-положительных в регионе перевалило за 11 тысяч человек.



- Зелёный свет продавцам и покупателям. Прокуратура поставила точку в «ярмарочном» вопросе. Комментарии - в нашем эфире.



- Игровые и спортивные площадки, лавочки и даже фонтан. Какую оценку поставили проверяющие обновлению трех общественных территорий в Ливнах? И что думают сами жители?



- Одна на всех. Школы и детские сады региона готовятся перейти на единую информационную платформу.



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